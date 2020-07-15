面對美中貿易角力持續、香港出現變局，三三會長許勝雄指出，企業會重新思考、佈局，也都著手準備，且會深化切割布局。

三三會昨日召開例會邀中華經濟研究院董事長曹添旺進行專題演講。曹添旺認為，在美中角力持續下，香港特殊地位待遇如果取消，對香港來講，其轉運及金融樞紐地位前景悲觀，不過，整體來說，其實是台灣的機會。

如果香港貿易關稅優惠不再，曹添旺認為，對香港本身影響不大，因為香港銷美出口佔比只有1.2％，但是對利用香港做轉口貿易的台商則有衝擊，如果，香港特殊待遇取消，香港人才流動會漸漸受到影響，使國際企業設點意願降低，且美國敏感技術出口管制也會造成香港產業轉型受阻。

曹添旺指出，各界都關注美元和港幣聯繫匯率制度是否取消，他認為，不會立即脫鉤，因為如果美元與港幣脫鉤，對美國也不見得是好事，因此是有待觀察。

在美中角力中，許勝雄則認為，短期內美國對大陸的態度不會放軟，面對美中角力持續緊張，台商會深化切割布局，也就是在全球布局架構下，將銷往美國市場的生產移出中國，但針對中國內需市場或其他區域的生產，則可能留在大陸，因為當地有完備的產業鏈與較好的產品競爭力。

工商協進會理事長林伯豐則認為，在美中角力中，台灣要以台灣的利益為重，不要被當做是棋子，才是最重要的，而台商本身則要重新針對供應鏈進行重新布局，屬於短鏈的部分，應以當地生產為重。

(工商 )