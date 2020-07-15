振興券三倍券上路，台北意舍酒店搶商機推出擴大回饋方案，7月15日起至9月30日止，只要到台北松山意舍酒店、台北中山意舍酒店及台北西門町意舍酒店（台北西門町意舍酒店活動日期自8月1日至9月30日止），住宿或餐廳使用「振興三倍券」單筆消費滿新台幣3,000元，就贈送價值新台幣6,000元的意舍加碼現金抵用券，現金抵用券可使用於三間住宿酒店和三間餐廳。

台北意舍酒店強調，飯店贈送的現金抵用券實用性高，金額高達6,000元，可享有住房與餐飲雙優惠，包含台北松山意舍酒店、台北西門町意舍酒店、台北中山意舍酒店等三間酒店的1,000元現金抵用券各一張，可使用於住宿體驗。餐飲優惠則包含Que原木燒烤餐廳、Buttermilk摩登美式餐廳1,000元現金抵用券各一張及吃吧餐廳500元現金抵用券兩張。加碼現金抵用券使用期限從8月1日起至2021年2月28日止（台北西門町意舍酒店與吃吧餐廳使用期限從2020年8月7日起至2021年2月28日止），客人可靈活運用，享受意舍酒店的住宿服務與用餐需求。

台北松山意舍酒店坐擁高空美景，多數的客房可看到101城市標的或基隆河畔綠地；17樓的Que原木燒烤餐廳以龍眼木煙燻燒烤牛排聞名，食材皆是獨家嚴選進口或台灣在地農作，餐點CP值高，是許多饕客和旅人的食宿口袋名單。

台北中山意舍酒店位在台北市最有趣及最富文化氣息的中山商圈內，1樓的Buttermilk摩登美式餐廳以全世界最好吃的炸雞深受各年齡層顧客的喜愛，脆嫩多汁的美國阿嬤秘方炸雞風靡炸雞界，是網路推薦非吃不可的美味首選。

台北西門町意舍酒店是西門町商圈的代表地標之一，充滿西區在地文化，5樓的吃吧餐廳更是許多電影人、學子的聚會首選，在內部裝修後，將在今年八月以嶄新面貌及更多元的餐飲選擇，除了將原有的招牌餐點升級外，更提供多種好吃好玩又好攜帶的美食，滿足年輕族群與遊客的味蕾，為客人帶來更好玩的食宿體驗。

(工商 )