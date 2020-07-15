「台港12603號」 4名船員在KTV聚餐門口搭上死亡小黃，返回工作船泊位前50公尺墜，其中3人及小黃司機逃生不及溺斃。（民眾提供／王文吉台中傳真）

4船員搭小黃墜港3死 KTV續攤最後身影曝光（民眾提供）

離岸風機工作船「台港12603號」 4名船員14日晚間前往台中梧棲一家KTV聚餐，深夜11時40分搭上計程車返回船上休息。不料剛過午夜時分，計程車司機疑因天雨視線昏暗，距離泊位不到50公尺，連車帶人墜海，3名船員連同司機溺斃，僅李男自行脫困逃生。

據了解，搭上死亡小黃的4名船員平日住在工作船上，14日晚間相約到梧棲市區吃晚，接著前往KTV續攤飲酒，直到11點40分搭上計程車要返回船上休息，不料事隔20多分鐘，計程車在午夜零時4分不慎墜港，3名船員及司機逃生不及喪命。

(中時 )