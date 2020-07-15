4船員搭小黃墜港3死 KTV續攤最後身影曝光 19:132020/07/15 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 坐在小黃左後座的李姓船員及時踢破後車窗逃生，是小黃墬港意外唯一生還者。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「台港12603號」 4名船員在KTV聚餐門口搭上死亡小黃，返回工作船泊位前50公尺墜，其中3人及小黃司機逃生不及溺斃。（民眾提供／王文吉台中傳真） 4船員搭小黃墜港3死 KTV續攤最後身影曝光（民眾提供） 離岸風機工作船「台港12603號」 4名船員14日晚間前往台中梧棲一家KTV聚餐，深夜11時40分搭上計程車返回船上休息。不料剛過午夜時分，計程車司機疑因天雨視線昏暗，距離泊位不到50公尺，連車帶人墜海，3名船員連同司機溺斃，僅李男自行脫困逃生。 據了解，搭上死亡小黃的4名船員平日住在工作船上，14日晚間相約到梧棲市區吃晚，接著前往KTV續攤飲酒，直到11點40分搭上計程車要返回船上休息，不料事隔20多分鐘，計程車在午夜零時4分不慎墜港，3名船員及司機逃生不及喪命。 (中時 ) #船員 #司機 #計程車 #ktv #逃生 也許您會感興趣 社會熱門新聞 億元救子2／病床旁唱歌講故事喚回兒 勇母日付15萬醫療費散盡上億家產 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 猛男1打15！美籍職業格鬥選手侵入住宅 傷15警遭訴 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 不滿男友太快高潮 女用吹風機「烤鳥」 傷口結痂再摳爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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