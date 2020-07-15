生技指標股合一、中天連續多天跌停深鎖，不少投資人高檔慘遭套牢，想賣也賣不掉，不知怎麼辦？對此，分析師提醒「別再殺低」，中天將在後（17日）天結束20分鐘分盤交易處置，交易量恢復活絡，有機會跌反彈，若投資人明天市價追殺有可能賣在短線低點。不妨趁KD指標出現黃金交叉的當天尾盤或隔天再減碼。

合一今（15）日已是第4天跌停，收在296元跌停價，殺破300元整數關卡，逾5千張賣單排隊，而中天則連吃3根跌停，躺平價收在105.5元，有超過1.6萬張委賣單高掛，不過，外資本周仍逆勢小買這兩檔生投股。

合一、中天前一波股價狂飆，吸引一堆人瘋狂搶追，以為可以睏飽數錢，沒想到幾根跌停，一票散戶嚇到想跳車也跳不成，目前持股的投資人該怎麼辦？

永誠投顧分析師李忠興給了很簡單的答案「別再殺低」，他認為，生技近日出現大幅震盪，不管是短線過熱，還是生技條例延10年利多出盡，或是大戶持股比重降低而股東人數大增，但這絕不是這一兩天、也不是這一兩周才發生的現象，早在疫情爆發的今年初，生醫類股股東人數就明顯增加，如果因為股東人數增加就不進場，反而錯失這波數倍甚至10倍行情。

李忠興提到，合一5月份單月獲利0.5元，是這波大跌的原因？並不是！因為合一大漲是因為新藥簽約金與里程金高達5.3億美元，且糖尿病潰瘍新藥解盲成功。眼前是短線過熱，且高檔並未爆量，由於限制交易20分鐘交易一次，大戶想跑也跑不掉，法人還偷偷進場承接。

他說，中天明天是20分鐘交易一次的最後一天，7/17就恢復正常交易，短線交易就會活絡，如果明天市價追殺，很有可能賣在短線的低點，短線跌深後應會出現反彈，然後進入中段整理，整理過後大戶會尋求脫身的機會。短線可以趁KD指標出現黃金交叉的當天尾盤或隔天再減碼。

(中時電子報)