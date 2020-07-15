14日國民黨立委因陳菊來立法院備詢而與民進黨立委在議場外發生推擠衝突，過程中民進黨立委控訴藍營助理出手打人，對此國民黨立委林奕華質疑，民進黨立委做賊喊抓賊，對無辜助理未審先判，難道為了模糊陳菊的不適任，就把矛頭指向立委助理嗎？

林奕華痛批，民進黨立委與親綠節目不僅公然汙衊她的助理打人，還公開他的助理照片姓名都讓助理家人飽受驚嚇和困擾！她要求民進黨立委公開向助理道歉，立法委員知法犯法，不實指控是最壞示範！

林奕華表示，她的助理在抗議現場根本沒有動手打立委，只是在旁保護，林奕華籲請民進黨立委拿出證據。林奕華再次聲明，請民進黨不要為了保護陳菊犧牲藍營無辜的助理，對國民黨來說，每一位認真努力、為捍衛國會尊嚴、堅守民主精神的助理才是最應該被保護被尊重！

林奕華也提醒民進黨，立委的言論免責權只有在質詢場域，不應再公然傳播助理打人等不實內容造成她的助理與其家人傷害，自己也會尊重助理提告權。

(中時 )