國營事業大招考又來了！經濟部今宣布油電糖水四大國營事業於11月舉行職員招考，名額初定1089名，限定大專以上學歷報考，起薪維持36K到39K。今年總名額是4年來較低的一次，但仍有千人以上。

國營事業年終獎金年年幾乎4.4個月，也不會受到像是疫情影響，羨煞眾人，每年錄取率都是個位數。像是去年四大國營事業職員招考，報名錄取率僅4.08％。

今年台電、中油、台糖與台水四大國營事業招考定在11月15日，7月24日開始報名。總計釋出25個類別，初定錄取名額1089名。其中台電670名最多，其次中油280名，台糖與台水各86、53人，釋出名額最少。

不過比較起去年招考1144人，前年1399人，今年的名額算是2016年來，4年中較低的1次。經濟部人事處副處長陳慧珍說明，今年名額跟往年比沒有比較多，但仍在千人以上，至於名額有波動，主要是看各國營事業每年退休與離職狀況。

今年招考25個類別，還是以傳統的電機類259名最多，其次企管140名也不少，其他有機械、化工製程、財會、人資、土木等。跟去年比，今年新增地質、食品加工兩類別，取消的則有文化資產、測量製圖與生態三類。

(中時 )