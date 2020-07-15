暑假到，中信金融園區也重磅推出各類海陸活動！中信金15日指出，即日起有結合金融教育體驗的文薈館「班克（Bank）學院－古今銀行大發現」暑期特展，還有園區中庭廣場7月18日啟動的夏日戲水季，與8月15日、16日一連兩天的中信盃滑步車（Push Bike）競技賽，全民可來中信金融園區Fun暑假。

中信金表示，中信銀行15日起至2020年11月1日止，中信金融園區內的中國信託文薈館，特別推出「班克（Bank）學院－古今銀行大發現」暑期特展，以銀行業務為主題，展出古早的錢莊、市集，搭配現代縮小版的銀行櫃檯、金庫等，來一場現代與未來銀行的時空之旅。

文薈館管理委員會主任委員陳國世表示，暑期特展為小朋友設計出可以用力玩、開心學習金融知識的遊樂空間，但也要提醒大家防疫生活期間，須落實個人防疫作為，才能過一個快樂充實的暑假。此次特展規劃「過去銀行展區」、「現代銀行展區」、「未來銀行展區」、「金融動物園區」及「防疫新生活區」等5大展區，藉由翻牌、轉盤、趣味學習單等親子共學的遊戲設計，提供民眾發掘過去與未來的金融服務轉變。

除了金融教育體驗，中信金表示，中信金融園區將變身成小朋友的歡樂天堂，從7月18日至8月2日連續三個周末，中信金融園區廣場將舉辦夏日戲水季「瘋狂叢林－打水仗」活動，現場搭起超過10米的超大型戲水池、每週有不同造型的水上溜滑梯、大型水上對戰活動，號召現場朋友拿起水槍，一起進入瘋狂叢林與動物們熱鬧開打；現場還有水上闖關大挑戰，包括「鱷魚食果子」、「探險射擊」與「橫渡亞馬遜」三大關卡，完成闖關任務即可兌換神秘小物。除此之外，8月15日、16日一連兩天將舉辦全臺最高規格的中信盃滑步車競技賽，邀請3至6歲小朋友至中信金融園區共同飆速。

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