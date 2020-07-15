英國日前宣布禁用華為5G設備，政策髮夾彎在國際間引發軒然大波，對於英美兩國的決定，德國表示，目前暫時不會排除任何設施供應商或排除與任何國家合作。

德國聯邦政府發言人14日表示，應該要制定對移動網路運營商的安全要求，這樣核心基礎建設的零組件取得來源，將會被設定在值得信賴的供應商和製造商的範圍之內。不過德國方面對於可信賴度要如何評估，還正在討論中。

德國政府還呼籲，對5G設備的安全標準應進行密切協調，該發言人表示，「毫無疑問，5G移動無線網路的擴展需要很高的安全標準，但這必須與歐洲的夥伴進行討論」。當前，歐盟委員會已經建議歐盟共同針對5G網路安全採取相關行動。

在本月11日，德國聯邦經濟部部長阿爾特邁爾表示，德國5G網路建設將不會將華為排除在外；他強調，只有在有證據能夠表明國家安全威脅確實存在的情況下，才可能排除某種設備。

(旺報 )