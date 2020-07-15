桃園區首件動工的都更案「東門停車場」將興建雙樓，其中一棟要做托嬰中心、親子館及社會住宅，預計2022年底前完工，桃園市長鄭文燦期許完工後創造優質的都市環境、帶動當地發展。（蔡依珍攝）

桃園區首件動工的都更案「東門停車場」，將興建雙樓，都是地上14層、地下3層，其中一棟要做托嬰中心、親子館及84戶的社會住宅，預計2022年底前完工，桃園市長鄭文燦期許成為公辦都更的示範基地，完工後創造優質的都市環境、帶動當地發展。

鄭文燦說，桃園舊市區具備不少優點，蘊含人情味與市民的回憶，伴隨桃園火車站三鐵共構，未來桃園新站特區會愈具特色，他提到老城區亟需都更，上任後先推動統領更新成消費新地標，接著國泰建設也推出地標建案，而成功停車場是桃園區第一個公辦都更案，更要成為北桃園示範基地。

鄭文燦也讚業者從簽約完成至開工僅花費21個月，得標的立信機構總裁賴運興強調公司有實績、有品質、重公安，一定會全力以赴。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，東門停車場已於月初開工，雙樓共有220戶，其中84戶是社會住宅，優先讓警消人員居住，停車空間也從原本平面100個擴增為汽車211輛、機車220輛，另1、2樓也規畫托嬰中心、親子館，加上人行步道及開放空間，讓鄰近居民擁有更完善的活動空間。

鄭文燦也讚業者從簽約完成至開工僅花費21個月，得標的立信機構總裁賴運興提到，桃園招商水準高，東門原有12.18％是私有地，要先跟地主協商才能取得競標門票，讓他們提前跟地主接洽，最後成為最大私有地主才順利取得標案，直讚地處精華地帶，且警察同住為號召，樂見未來每坪可達30萬以上，強調公司有實績、有品質、重公安，一定會全力以赴，做出跨足桃園的指標案。

鄭文燦讚業者從簽約完成至開工僅花費21個月。(蔡依珍攝)

得標的立信機構總裁賴運興強調公司有實績、有品質、重公安，一定會全力以赴。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，位於正光路警察宿舍公辦都更案也進行公開招標，預估完工後可分回320戶社會住宅，將優先提供警消宿舍使用；同時，復興路及民生路路口亦有復興路公辦都更案，也正在招商中，期盼以都更案帶動地方發展，提高生活品質，後續也請都發局進行策略性的都更，提高基礎容積及獎勵容積，帶動都更的動力，進而讓桃園車站及舊市區產生新功能。

住宅發展處長莊敬權進一步解釋，東門停車場基地過去是警察宿舍，2009年拆除交給財政局，2015年由交通局經營停車場至今年4月底，廠商總投資金額約11億元，未來2棟建物1棟提供給市府，另1棟建物則為建商所有，原私有地主則可依持有土地換取樓地板面積。

(中時 )