備受關注的中芯國際14日發布公告指出，股票將於2020年7月16日在上海證券交易所科創板上市。從之前的網上發行情況看，據上海證交所資料指出，中芯國際網上發行有效申購戶數為435萬5092戶，有效申購股數為2385億7534萬8500股，換算網上發行初步中簽率為0.17663392％。

根據大陸快科技報導，中芯國際表示本次發行價為每股27.46元（人民幣，下同） 境內發行股票總數為16.86億股，其中10.4億股16日起上市交易。

若按照27.46元價格來算，超額配售選擇權行使前， 預計中芯公司募集資金總額為 462.87億元，換算該融資規模是大陸Ａ股近10年的IPO第一大。上一次的最高紀錄是 2010年7月15 日的農業銀行上市IPO 。

作為大陸國產最大的晶圓代工廠，中芯國際從宣佈回歸A股起就備受關注，港股股價這段時間來已上漲 200％ ，市值將近2400億港元，而回歸A股上市之後，也被看好有潛力成為大陸國內半導體行業第一股。

(旺報 )