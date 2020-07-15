邊境未解封，外國觀光客進不來，台北西華飯店為吸引更多國人暑假住房，今年全新企畫推出室內遊樂園新提案，飯店內打造「永樂西華町」，將五零年代懷舊場景整套搬進飯店，打造街頭冰果室、柑仔店、唱片行、大戲院、電髮廳等絕美場景，以懷舊唱盤、色彩斑斕的舊時代廣告海報、復古腳踏車等考究細節妝點，每個場景都是超好拍的網紅聚點，還有各式古早味童玩如吊瓶子、復古彈珠檯、跳房子闖關、搖搖馬、套圈圈等，並為喜愛靜態活動的賓客規劃DIY手作教室。

西華飯店標榜「永樂西華町」是情侶約會最佳選擇，不必曬太陽，為另一半拍足網美照片，還能一起玩套圈圈、吊瓶子，套住另一半的心。累了就牽起彼此的手來瓶西華復古彈珠汽水配雞蛋糕，讓兩人戀情回歸到五零年代的老派浪漫。

西華飯店並稱「永樂西華町」也可以是親子共度暑假的最佳據點，媽媽可以帶著小朋友來騎搖搖馬、打彈珠，向孩子們示範爸媽童年的玩法，吃完小朋友最愛的枝仔冰和熱狗，再到現場的DIY手作教室學做紙紮機器人，不管是任何族群都能在「永樂西華町」渡過不曬太陽、不滑手機、不迷3C，一同動手樂遊的時光。

西華飯店表示，「永樂西華町」7月15日至9月15日，每日上午十一點至晚間八點開放。每人入場費300元，當中含價值200元之現金抵用券。四歲以下孩童不收費，房客專屬優惠兩人500元。

(工商 )