日前北京蔓延起第二波新冠肺炎疫情，鮭魚被視為是引進病毒的罪魁禍首，如今再有海鮮惹議，大陸多市陸續有厄瓜多白蝦新冠病毒核酸呈現陽性的情形，使海關急忙暫停厄瓜多3家企業產品進口。

大陸央視報導，大連海關在3日時對厄瓜多企業進口的凍南美白蝦集裝箱中進行抽檢，其中3個樣本均檢出新冠病毒核酸呈陽性。同日廈門海關也有相同發現，故大陸自10日起暫停厄瓜多3家企業產品進口，對相關貨物已進行退貨、銷毀等措施。

在14日，江西萍鄉市新型冠狀病毒肺炎疫情防控應急指揮部也發布通告，海外購買的厄瓜多白蝦產品，同批次相關產品貨櫃內壁和外包裝經檢測，新冠病毒核酸均呈陽性。

需要注意的是，蝦類行業的貿易收入是厄瓜多主要經濟收入之一，而大陸正式是厄瓜多蝦第一大出口目的地，佔據其62％的出口份額。僅2019年一年，厄瓜多蝦對大陸的出口額超過了20億美元，對該國經濟影響重大。

(工商 )