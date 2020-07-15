今（15）日是振興三倍券上路的第一天，搭上暑假檔期正式啟動，麗寶Outlet Mall一開店就湧現滿滿的購物人潮，預估開店3個小時、近100組顧客使用振興三倍券，貢獻約10萬元的業績！麗寶集團表示，全館有許多顧客陸續拿著振興券大肆採購，預估振興三倍券上路的第一個週末，可望挹注逾500萬元的振興券業績。

麗寶進一步表示，搭配全民振興三倍券優惠，麗寶Outlet Mall推出「振心好友禮」活動，只要持實體振興三倍券累積消費滿3,000元，即贈「天空之夢」摩天輪搭乘券1張，免費體驗全台最高的摩天輪。

另外，麗寶Outlet Mall加碼全館累積消費滿1萬元，即可獲得抽券1張，持玉山麗寶聯名卡可獲得2張，兌換無上限，有機會將麗寶福容大飯店住宿券、萬國通路行李箱、秀泰影城電影票、麗寶樂園門票、麗寶Outlet Mall購物金等豐富獎品帶回家。

(工商 )