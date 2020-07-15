中國試行人民幣跨境結算已達十年，人民幣擠身國際匯市主流貨幣，人民幣業務成為跨國銀行的重點業務。匯豐台灣團隊表示，自2013年台灣開放離岸人民幣債券承銷業務以來，匯豐台灣的市佔率始終居冠，去年銷售約28億元的離岸人民幣私募債券，較前年成長一半以上。

匯豐台灣力求為客戶提供全方位的人民幣解決方案和服務，最新獲得《財資》雜誌（The Asset）頒發「台灣最佳人民幣銀行獎」，匯豐（台灣）商業銀行環球市場處負責人何汝平表示，這證明匯豐台灣具備豐富的人民幣專業知識和國際市場經驗。

何汝平說，匯豐團隊持續關注人民幣的發展以及客戶對於人民幣業務的需求，「這使得我們能夠搶得先機，在產品和服務上更廣泛地開拓市場」，並將持續協助客戶實現在人民幣市場的優勢。

此外，匯豐台灣的證券服務團隊並獲得《財資》雜誌頒發2020年「最佳基金代理服務─零售基金」獎項，此為匯豐台灣連續第三年獲得此項殊榮。

匯豐證券服務團隊在台灣的基金業務代理服務歷史最為悠久、市佔率最大，目前旗下所服務的資產接近300億美元。何汝平強調，台灣團隊將基金管理與託管、基金會計、外匯、避險以及投資商品進行了全方位的整合，並利用建立多年的人民幣平台優勢，為客戶提供全面性、不受地域限制的解決方案，從而使得客戶從中受益。

亞洲地區標竿媒體《亞洲貨幣》雜誌（Asiamoney）的「2020年全球人民幣服務調查」中，匯豐集團獲得各國市場包括台灣的企業以及投資人評選為「最佳整體人民幣產品及服務供應商」，顯示匯豐在人民幣作為國際貿易、投資及儲備貨幣的發展進程中，持續協助客戶把握相關商機，加快在金融市場的交易速度。

何汝平指出，匯豐銀行不斷充實人民幣金融業務內容，《亞洲貨幣》2012年推出「全球人民幣服務調查」以來，匯豐集團連續九年在「最佳整體人民幣產品及服務」類別中排名第一，今年同時在「離岸人民幣產品及服務」和「在岸人民幣產品及服務」兩項類別獲得最佳供應商的殊榮，代表匯豐在人民幣業務方面的卓越能力，以及在推動人民幣國際化的領先地位。

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