Teen gets rescued by fire fighters after getting lodged in a baby swing(影片源自Youtube)

許多人喜歡用抖音拍攝影片，成為網紅的跳板，一名英國14歲少女，為了拍抖音影片，整個人卡在公園的兒童盪鞦韆，少女動彈不得，媽媽無奈之下只好求助消防員，因為過程與姿勢「逐漸母湯」，尷尬少女不斷遮住自己的臉，連消防員也笑說「別擔心妳會紅」。

這名住在牛津郡法靈登（Faringdon）的少女麥克林（Layani Maclean），在兒童鞦韆上拍攝影片，由於鞦韆限制6個月到4歲兒童使用，因此麥克林腰部以下卡住無法脫困，媽媽與鄰居先用洗手乳當做潤滑，試圖救出麥克林，但嘗試了90分鐘後仍毫無進展，因此向消防員求助。

影片中3名高大的消防員，先解開鞦韆鏈條，試圖將座椅從麥克林腰部扯下，但卻失敗，接著倒大量清潔劑，而麥克林則不斷扭動，想要快點脫離鞦韆，過程實在太容易想歪，讓旁邊的媽媽忍不住笑出來，其中一名消防員對麥克林說「不要擔心，就算影片沒有在抖音爆紅，妳也在消防局紅了」。

麥克林媽媽事後受訪表示，「當我接到鄰居電話，告訴我女兒卡在鞦韆裡面，我實在是忍不住大笑，等到我到現場，發現情況好像比我想的還要嚴重一些」，雖然叫來消防員讓女兒超尷尬，但麥克林的媽媽不斷稱讚消防員表現相當棒。

(中時電子報)