週三(7月15日)，美元指數DXY跌幅擴大，刷新近一個月以來新低至96.04，現報96.07。國際金價短線小幅上揚站上1810美元，因為新冠病例激增以及國際關係緊張程度加劇，限制了黃金的下行空間。全球最大的以黃金為背景的交易所買賣基金——SPDR Gold Trust——的持倉量週二增加0.2%至1206.89噸，為2013年4月以來的最高水平。

美國勞工部週二公佈的一份報告顯示，美國6月消費者物價指數(CPI)出現近八年來最大的反彈，結束了連續三個月的跌勢，受汽油價格在今年前五個月下跌後急升12.3%推動。不過，分析師認為，通膨證據在CPI以外的指標中更好地體現出來。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta說，如果說有什麼不同的話，那就是CPI低估了美國經濟的實際通膨。

投資者一直在購買美國通膨保值債券(TIPS)，以對沖通膨風險。由於聯準會和財政部採取了大規模新冠疫情刺激措施，預計通膨率將會上升。自3月底以來，經通膨調整的10年期TIPS收益率一直為負，目前為負0.797%，接近歷史低點。

法國巴黎銀行北美外匯策略主管Daniel Katzive表示:「隨著經濟出現復甦萌芽，通膨預期已有所反彈，名義收益率受限，這使得實際收益率在負值區域越陷越深，增加了美元的危險。」

由於黃金被視作是對沖通膨的最佳工具，隨著全球寬鬆所引發的通膨預期抬頭，這將推動投資者買入黃金。

7月15日黃金ETFs數據顯示，截止7月14日全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1206.89噸，較上一交易日增加2.92噸，續刷逾7年高位。

儘管黃金ETF持倉持續增加，但是隨著黃金攀升至近9年高位，持倉增速有所放緩，在有更多的推動因素前，黃金做持續性突破的可能性不大。

對於黃金後市，世界黃金協會(WGC)發表下半年展望稱，市場對全球經濟自新冠疫情恢復速度的預期正在下降，這將繼續強化黃金作為戰略資產的作用；而高風險、低機會成本和積極的價格勢能這三大因素將支撐黃金投資，抵消經濟收縮引發的黃金消費端的需求疲軟。

Declines.Insignia Consultants公司首席市場分析師Chintan?Karnani表示：「過去幾天的金價基本上在橫盤，因為許多短線交易者趁金價上漲的機會鎖定收益；目前金價可能在1776.60美元至1833.60美元之間寬幅震盪。

(中時電子報)