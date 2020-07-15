立法院臨時會將審查國民法官法「國民參與刑事審判法草案」，預計7月22日前完成立法。台灣國家聯盟總召吳樹民今發表聲明呼籲，重大司改法案不應草率立法；司法改革應慎重，國會應回應民意。

聯盟指出，刑事訴訟制度有關「參審制」與「陪審制」，常年各有主張。然針對司法院國民法官法版本，截至今年五月初已有一百多個民間團體其中包括民間司法改革基金會、台灣陪審團協會、永社、鄭南榕基金會、台灣人權促進會、勵馨基金會…等公民及法律團體，聯署要求兩案試行，顯見社會對於司法改革制度的高度重視，國會應充分回應民意。

聯盟指出，在嚴謹的實證研究前，六年試行應慎重評估參審、陪審。近年來，對於各種司法改革方向的優劣比較，不應僅複製他國法律，更重要的是進行我國的實證研究。

聯盟指出，唯有透過嚴謹的設計與具體可評估的各種指標，分析在我國實行各種制度的良窳與可行性，才能避免繼受外國制度所產生的法律文化殖民與成效不彰的情形。

聯盟指出，司法院推行的草案設有六年成效評估期間，以真實的案件進行研究分析，六年後再根據實行的情況進行政策調整，不失為穩健的司法改革方式。然而，進行成效評估勢必有「實驗組」與「對照組」，如同前述，司法院的草案僅選擇「參審制」作為實驗組，卻排除「陪審制」及其他值得參考的制度作為對照組，恐不符社會科學原理。因此，建請國會應慎重處理，切勿草率通過法案。

聯盟呼籲國會勿於臨時會草率立法，應繼續溝通尋求共識。司法改革核心的審判制度變革，影響台灣深遠。越是重大的改革，越要凝聚共識。台灣國家聯盟因此呼籲立法院，切勿在臨時會草率表決通過「國民參與刑事審判法草案」，應繼續與社會各界溝通對話，取得共識後再行立法。

(中時 )