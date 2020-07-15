農委會主委陳吉仲檢視養牛場採集的疑似病媒「廄刺蠅」。（李金生攝）

專家採集的疑似病媒「廄刺蠅」。（李金生攝）

金門縣防疫所在料羅碼頭執行消毒和殺蚊防疫實況。（李金生攝）

陳吉仲跨海訪視金門防疫現況，勘查料羅碼頭消毒和滅蚊實況。（李金生攝）

陳吉仲等人還特別品嘗在地生產的「青草地鮮乳」及金門酒糟牛肉乾。（李金生攝）

陳吉仲等人還特別品嘗在地生產的「青草地鮮乳」及金門酒糟牛肉乾。（李金生攝）

楊鎮浯縣長表示，包括非洲豬瘟、秋行軍蟲在內，縣府在發現疑似病例時，均採取完全公開、透明方式，用最高規格防疫標準應變，在第一時間即通報中央跨部會合作防治。（李金生攝）

金門爆發「牛結節疹」疫情，農委會主委陳吉仲今（15）日跨海訪視指出，中央已緊急採購疫苗及調派50名獸醫師，預定周末專機一起送達金門，與縣府協力守住防疫最前線，阻絕全台首見的動物傳染病蔓延至台灣本島。

目前，全島至今完成594場5565頭訪視，今天新增民間2場3頭疑似病畜，執行預防性撲殺1頭。首爆個案的縣畜試所種牛牧場已連3日無新增案例。

陳吉仲表示，農委會透過世界動物衛生組織（OIE）和民間公司協助取得疫苗，用最快速度替金門在養6000多頭牛隻施打，只要打1劑就終生有用。同時也將由防檢局長杜文珍代表國家出席OIE，與各會員國分享台灣在「牛結節疹」的防疫經驗。

陳吉仲今率同農委會畜牧處長張經緯、防檢局局長杜文珍、高雄分局長傅學理和家畜衛生試驗所長邱垂章等人抵金，在縣防疫所聽取簡報後，轉赴料羅碼頭、尚義機場勘查消毒和殺蚊現況。

陳吉仲表示，農委會全力支援疫苗和獸醫師人力之外，也會專案補助預防性撲殺相關費用，以及檢討撲殺牛隻補償經費，希望在中央與地方通力合作下，大幅降低對金門畜牧和相關產業的衝擊，並阻絕疫情燒到台灣本島。

楊鎮浯縣長也表示，包括非洲豬瘟、秋行軍蟲在內，縣府在發現疑似病例時，均採取完全公開、透明方式，用最高規格防疫標準應變，在第一時間即通報中央跨部會合作防治，縣府也樂意中央將相關防疫措施，做為提供各縣市參考的應變模式。

陳吉仲等人還特別品嘗在地生產的「青草地鮮乳」及金門酒糟牛肉乾，強調「牛結節疹」非人畜共通傳染病，鮮乳經過高溫瞬間殺菌，符合乳品衛生規範安全無虞。另農委會7月10日也公告符合「金門地區偶蹄類動物加工產品銷台風險評估」規範之生產業者及產品名單，表列牛肉乾、燒餅等產品皆可輸往台灣本島及其他離島，消費者可安心食用。

縣環保局自12日起即動員各鄉鎮清潔隊修剪養牛戶周邊草木和噴灑藥劑，下周將再洽請軍方化學兵協助全縣環境消毒，配合牛隻施打疫苗，降低傳播病媒孳生，全面有效控制動物疫情。

連3天在金門調查的農科院陳世平博士也說明，推論這波疫情約在6月中旬傳入，畜試所種牛牧場發病牛隻的臨床症狀與民間牧場病牛的病徵狀態相當，應該是同一時間被感染，還好種牛牧場獸醫師發現後馬上通報，讓疫情可以在最短時間獲得控制。

(中時 )