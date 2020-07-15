三倍券開放領取首日，各大超商從早上9點就可開放領取，不少預購的民眾9點就準時到機器前等待，但卻出現機器卡卡的情況。有民眾直擊超商領券亂象並將照片PO網，直批有夠誇張。
有一名名眾在臉書社團《謝龍介之友會》發文表示，他今天去超商領三倍券，他等了很久，但機器一直當機，讓他十分不滿，「一直等一直罵一直當一直當機一直罵，搞成功又拿不到錢，便利店說沒法領到錢無法列印收據。」重新排隊候，又被告知明天之後再來操作，他忍不住直批，有夠誇張的領乞丐錢。
對於三倍券首日領取出現的問題，唐鳳辦公室幕僚表示，大量交易湧入後，超商端出現大量逾時未能交易成功現象(連線時間過久)，因此啟動流量管制，暫停三倍券系統服務進行查檢，上午10點半後系統已恢復正常。
網友們則回應，「台灣人啊！譙那譙選舉時，麻是又蓋給牠，悲哀啊」、「我也在小7待了约2小時才領到」、「我也排好久，一直轉圈圈一直從按麻煩的要命」、「九點到九點四十領到」。
(中時電子報)
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