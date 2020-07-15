耗時兩年完成的紀錄片《初心》，講述聞名世界的台灣名廚Andre Chiang江振誠面對食物、生活皆追求完美的態度，也揭開他捨棄名利、結束新加坡米其林二星餐廳的原委。江振誠日前於個人臉書首曝電影預告，引起網友熱烈迴響，有人直呼「看預告就哭了」，江振誠坦言自己看完也哭了，光預告就藏著大顆洋蔥。

江振誠是史上橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的唯一華人名廚，堪稱亞洲餐飲界的傳奇人物，紀錄片《初心》完整紀實他將新加坡米其林二星餐廳「Restaurant ANDRE」結束營業，並回到家鄉台灣期望將所知所學傳承給下一代料理人的心路歷程。電影預告中，江振誠宣布收店時，他的妻子兼工作夥伴Pam不禁感性痛哭，餐廳員工也不解主廚為什麼要放棄？而一切解答都在電影裡，江振誠說：「《初心》這部影片所記錄的，是我料理生涯中做過最大的決定，短短100分鐘卻是我廚師生涯30年的縮影。」

片名取作《初心》，除了映照多年前江振誠的個人自傳，也流露近幾年他走在廚師這條路上的心境，「從拚了命追求最極致的完美與榮耀，到最後發現『完美』的最後一塊拼圖，不是功成名就，而是放下，一種回盼初心，內心滿足的快樂。」預告最後，他講到曾有一位小男孩對他說「我想要當米其林主廚，跟你一樣」，江振誠卻回「不，當一個開心的廚師就好」，他希望做最真實的自己，不為任何人。而本片對白因混合中文、英文、法文，最終中文字幕為求精準，江振誠要求親自與翻譯一字一句校對，感受到他追求完美的極致落實在各種細節中。

《初心》預計8月21日於全台32家戲院搶先全球上映，堪稱2020年至今台灣上映規模最大的紀錄片，消息一出各界包場詢問雪片般湧入！江振誠主廚靠一己之力成為世界餐飲界的閃耀之星，他期待邀請全台三千位偏鄉地區的孩童及正在餐飲路上努力的年輕人們一起觀賞《初心》，將這部片獻給懷抱信念且永不放棄的每一位造夢者。江振誠將親自出席映後，他表示：「我的使命終將是要回到故鄉來帶領更多的台灣年輕人，給我的土地－台灣。」

江振誠的餐廳RAW也將與美麗華大直影城合作，即日起（15日）開放9月10日至9月20日的訂位，將推出《吃RAW看初心》-「獨家限定套票」，訂位RAW的用餐同時即可獲得美麗華大直影城期間限定之電影預售票（僅限9月10日後任一電影場次使用），讓民眾一次擁有味覺與視覺的雙饗宴，活動詳情近日將於RAW官網及官方粉絲團公布。

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