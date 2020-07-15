中國雲南一名男子和妻子婚後生下了2個女兒，之後就去結紮，但近年他「延續香火」的願望越來越迫切，進行了輸精管「複通手術」卻失敗，沒想到他竟慫恿妻子去勾引一名有家室的鄰居「借精生子」，但妻子連生了3個都是女兒，讓他決定放棄，並拒絕撫養。

根據《光明網》報導，雲南省鹽津縣柿子鎮一名乾姓男子透過親戚介紹，認識了同村的秀姓女子並結婚，2人育有2個女兒，之後乾男就進行結紮。沒想到多年後，乾男竟有了「延續香火」的願望，且越來越迫切，無奈進行輸精管複通手術失敗，他竟讓妻子和已婚鄰居同居以「借精生子」。之後妻子卻與他人連續生下3個女兒，讓乾男決定放棄，並拒絕撫養，妻子只能帶著3個女兒靠別人救濟為生。

近日，秀姓女子決定至鹽津縣法院柿子法庭起訴丈夫，並要求與乾男離婚。經審理，法官認為秀女在婚姻關係尚存期間，與他人同居並生育女子行為嚴重違法，夫妻2人關係名存實亡，婚姻已無續存必要，因此判雙方離婚，而秀女與乾男所生的2個女兒由乾男撫養，秀女與他人所生的3個女兒由秀女撫養，雙方互不支付撫養費。

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(中時電子報)