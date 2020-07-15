基隆市廟口夜市分別為「愛四路夜市」及「仁三路夜市」組成， 而仁三路段逾9成攤商將不接受民眾使用振興三倍券消費，僅收現金。（吳康瑋攝）

基隆市廟口夜市分別為「愛四路夜市」及「仁三路夜市」組成， 而愛四路段將接受民眾使用振興三倍券消費。（吳康瑋攝）

紙本振興三倍券15日上路，不少基隆民眾相當期待，更有民眾當天晚上就持著三倍券到基隆廟口夜市消費。（吳康瑋攝）

紙本振興三倍券15日上路，不少基隆民眾相當期待，從早上5點就開始拿板凳排隊領取，但知名景點廟口夜市的2個管委會卻出現不同聲音，仁三路夜市有9成攤商只收現金，愛四路夜市管委會則表示願意配合收取三倍券，對此，基隆廟口夜市向來吸引國內外遊客前來觀光，但對於統稱為「廟口夜市」卻有兩種制度，恐怕遊客將面臨不知道該用現金，還是使用三倍券的情況。

仁三路夜市主任委員謝文賢表示，收到券會有保管風險，萬一弄丟還要賠，因此認為應拒收三倍券；愛四路夜市管委會秘書蔡毓琳說，愛四路願意配合收取三倍券，管委會將視情況，如果攤商收到的三倍券數量少，就會每個月收一次，若數量多就改為一週，攤商會將三倍券交給管委會登記後，再協助兌換現金。

針對逛廟口是否可以使用三倍券，蔡毓琳建議民眾來愛四路夜市時，可以查看攤位上是否有貼上政府發放的「歡迎使用振興三倍券」貼紙，她表示，在愛四路夜市，消費者只要看到有貼上這個貼紙的店家，就能使用三倍券，希望可以解決民眾困擾。

(中時 )