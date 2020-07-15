振興三倍券15日上路，目前有167萬人領券成功。超商僅開放領取時間為上午9時到晚間10時，但為何三倍券不能比照口罩在超商24小時領取？經濟部對此回應，是為了大夜班店員的安全。

國民黨文傳會主委王育敏質疑，預購三倍券在超商僅開放上午9時到晚間10時止領取，為何口罩可以24小時領取，三倍券卻不行，還要人潮分流，卻不運用超商全日營業的優勢，神邏輯令人費解。也有網友也不解，為何不能開放超商24小時領取？

經濟部在臉書表示，基於安全考量，部分預訂破千份三倍券的熱點超商，除了加強警力巡邏，他們會先適量配送，當天份數如果領完，門市會在隔天立刻補貨。行政院發言人丁怡銘也強調，三倍券之所以不比照口罩24開放領取，主因是考量超商大夜班店員的安全，所以總公司會每日適量配送給超商。

網友則認為，「建議可以用超商結帳機台，掃身分證，加輸入序號，再印出單據簽名也可領取，這樣可以分散些。」、「預購還不用這樣排隊，領劵流量管制10幾分鐘一個人才領到，無言 ，那何必預購，我直接排郵局還不用先把現金押半個月，為什麼超商預購不直接多印一張小白單到，時候憑單領劵，這樣節省多少時間。」

(中時電子報)