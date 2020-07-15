大陸工信部、農業農村部、商務部15日聯合發布的《關於開展新能源汽車下鄉活動的通知》稱，本次電動車下鄉活動將貫穿今年下半年，而這樣的做法，主要是為了將汽車消費引入農村地區，一方面提振民眾消費，另一方面支持電動車產業發展。

從三個部門發布的參與企業與車型名單中可知，北汽新能源、長城汽車、上汽集團、長安汽車、奇瑞汽車、江淮汽車、比亞迪、東風汽車、一汽奔騰、合眾新能源等車企旗下的部分電動車型都將參與活動。

《通知》還稱，活動期間，將在山東省青島市安排一場啟動活動，分別在海南省海口市、雲南省昆明市、四川省成都市、山西省太原市舉辦4場專場活動和系列企業活動；而這些地方政府將個別發布支持電動車下鄉的相關政策，參與車企也會發布活動車型與優惠措施。

據中汽協數據顯示，6月電動車產銷分別完成10.2萬輛和10.4萬輛，分別年減25.0％和33.1％；其中，純電動汽車產銷分別完成7.9萬輛和8.2萬輛，分別年減31.9％和37.6％。電動車普遍產銷下滑，是官方出手相助的主要原因。

中汽協某人員表示，在當前大陸城市化進程不斷加快、特別是今年以來，汽車市場整體下行的大背景下，重視城鎮、農村汽車市場，積極促進汽車下鄉無疑具有重要的現實意義。

汽車行業資深人士孫恆政表示，在整個汽車大市場裡，農村汽車消費、農村汽車市場是重要組成部分；另外，農村存在著一部分購買力不高、對特定區域範圍內經常性出門有機動化需求的用戶群體，這些人將成為電動汽車極具潛力的目標市場。

關於新能源汽車下鄉政策，孫恆政認為，主管部門推動產業市場互動，是一項基於理解大陸民情、有利於引導民眾消費意願以及實現電動車產業發展的好措施。

(旺報 )