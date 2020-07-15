基隆市文化局於17日至19日、24日至26日連續兩個週末假日，在最貼近基隆港畔的海洋廣場，舉辦「2020基隆仲夏樂集」，將有共計20組的多元表演團體帶來22場次的精彩演出，文化局指出，這次透過互動式演出、閱讀專區與創意市集，讓旅客感受到具海洋文化的音樂氣息。

文化局副局長李添慶表示，音樂表演搭配基隆得天獨厚的山海景緻，能近距離身處於城市與自然間，更是這座城市最美麗的文化風景，邀請大家在仲夏之際，相揪前來基隆體驗多元的藝術演出，在悠揚的樂音演奏中享受一場浪漫的音樂夜宴。

文化局指出，舞台週邊將設置基隆行動圖書館，展示親子主題共讀圖書、繪本、並提供辦證、借書、還書等服務，也邀請在地設計工作室及「邊緣人市集」手工飾品、插畫、復古玩物攤位等，讓民眾發掘驚奇與樂趣，藉夏日海洋音樂市集，讓市民及旅客感受到海風吹拂下的浪漫氣息。

第一週的活動由「基隆交響管樂團」為活動開場，接著多次入圍爵士弦樂四重奏的「玩弦四度」與被譽為台版歌喉讚的「尋人啟事The Wanted」將接續上場，「Ｍr.Why花影樂團」、「龤之聲歌手」、「B-MAX馬克筆人聲樂團」、「天馬戲創作劇團」、「紅樓樂團」、「隨心所欲樂團」將輪番獻藝。

第二週將會有金音獎與海洋大賞得主的「皇后皮箱」、樂團超新星「荷爾蒙少年」、「LINION」，紅遍海內外的「妮可醬」、「I Mean Us」，人氣樂團「無妄合作社」、「好樂團」、「Limi」，基隆在地代表「鏽鉚釘」，還有「On.P.Young紅鼻子馬戲團」、「扯鈴達人～鄭湧蒼」，邀民眾嗨翻仲夏。

(中時 )