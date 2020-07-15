大陸A股兩市15日高開，但開盤後指數迅速跳水，三大指數均跌逾1％，並由半導體板塊領跌。而午後兩市再度沖高回落，臨近盤尾雖然兩市成交額1.55兆元（人民幣，下同），是連續第8個交易日突破1.5兆元，但三大指數均跌逾1.5％，個股更下跌3191家、跌停101家，讓不少股民忍不住大罵「這還叫作牛市嗎？」

另據Wind數據顯示，北向資金全天淨賣出27.06億元，尾盤略有回流，達到近4個交易日有3日呈淨賣出態勢。

據大陸鋅財經報導，A股自7月起，以驚人速度從2984點拉升至3450點的高位，但這兩天的監管層降溫訊號頻現，加上年中財報季的來臨，讓滬深指數都呈現高位調整。

尤其大批Ａ股上市公司陸續公佈年中財報，但受到疫情影響，已揭露業績預告的個股中，有超半數公司的上半年業績下降或增速大幅減緩。

依照數據寶指出，截至目前兩市已有近1500家上市公司揭露財報，其中44％公司業績預料趨好，但業績首虧和預料減少的公司分別占比19％和17％。

(旺報 )