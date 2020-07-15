中職中信兄弟為了感謝球迷不離不棄陪著球隊拿下上半季冠軍，在球隊奪得中職31年上半季冠軍後，特別安排球隊贊助商、合作夥伴推出封王優惠回饋球迷，涵蓋食、衣、住、樂，可惜大都集中在大台中地區，引發其他地區球迷的反彈，嗆「酸」台中球迷真幸福！

球團推出優惠店家包括金色三麥、石研室逢甲福星店、笨豬跳、森森燒肉、Buger jointx Burger Joint 7分SO美式廚房、Pizza Rockx Pizza Rock Taiwan 搖滾披薩、拉手市場火鍋、薆悅酒店經典館、台中順天環匯酒店等，大都集中在台中、彰化的分店。

另有，SKECHERS限時4天在全台SKECHERS直營門市限時折扣、PChome24h購物有全場16％off折價券優惠送、中信兄弟聯名卡點數10倍送、中信卡優惠活動等

只是這些季冠軍的優惠活動多數在中部地區，讓其他縣市球迷很「吃味」，有球迷指出「台中球迷真幸福，但是外縣市球迷呢！」、「都在台中，沒搞頭，獨樂樂不如全台樂。」、「都在台中有優惠，沒有照顧到百萬象迷。」、「在地廠商的優惠先以台中地區可以理解，如果拿到總冠軍時優惠請遍及全台。」

(中時 )