今天，是台灣三倍券正式上路的日子，然而在多年以前，就有「三倍價」了!

昨天早上，原本是個風和日麗的早晨，此時的台積電價格大約是360元左右，而由於6月營收創歷史新高，最近多家外資紛紛上調台積電目標價，範圍大約落在375~415之間，忽然間，傳出一個驚天消息「亞系外資調高台積電目標價至500元！」消息一出，震驚了台灣股市，要知道，台積電要是漲到500元，台股至少噴到13300以上去了，哇！那是不是該抵押房子買股票了？

且慢，投資朋友務必冷靜一下，如果查一下資料，會赫然發現給500元目標價的分析師，原來是多年前知名的「三倍師」！

2014年，當時力旺股價約225元，而有一份外資研究報告，竟然給了「三倍價」，給到750元的超高目標價，而後來的力旺，走勢又是如何呢？一直到6年後的現在，股價才第一次站上500元，但仍然連600元都摸不到，更不用說遙遠的750元目標價了，那麼，這位分析師所給的目標價，參考性如何，就自行斟酌囉！

「語不驚人死不休」這句話很適合描繪現在的社會，好像要很驚人很辛辣的標題跟內容才能博取別人注意，然而，我覺得分析師有幾分證據，說幾分話，有多少資訊，做多少推測，像三月分台股跌到8523點時，我知道國安基金將進場，並以國安基金近期操作的勝率為依據，判斷出這裡是低點，而後在美國宣布無限QE下，我也分析出台股有機會上萬二，並且隨著台股的回升，我也說台股會上萬二且創新高，我認為，分析師的推測，是一定要有邏輯跟依據的！

在台積電法說會前夕，外資目標價給到500元的天價，我認為，雖然不是不可能，但是從力旺的三倍價經驗，我們知道資訊要多方蒐集，並且獨立判斷，而關於台積電，我認為，今年是有機會穩步向上，帶動台股往12682邁進的，而究竟結果如何，讓我們拭目以待囉！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時電子報)