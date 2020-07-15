基隆市有一名單親媽媽育有兩名未成年子女，家境並不寬裕屬低收入戶，因經濟因素家裡沒有任何交通工具。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市社會住宅包租代管，保證了三年的管理服務，對房東、房客都是一大保障，基市包租代管截至14日已媒合包租包管18件，代租代管27件，合計共45件，多數前來求助的都是弱勢民眾，基隆市長林右昌日前指出，市府以「照顧弱勢」為目標，優先媒合一般租屋市場上較難尋覓物件的族群，希望為有需要的租客，找到安身立命的居所。

市府指出，日前一名50多歲的房客陳飛良，平日在外開計程車，膝下育有5名子女，其中3位未成年、1位患有身心障礙，另外還有2個孫子，他早上需要照顧小孩、晚上要開夜車賺錢，後來透過包租代管計畫，不只讓他找到適合全家居住的房子，每月租金更是直接打5折，瞬間就替他緩解了不少壓力。

市府表示，基隆市有一名單親媽媽育有兩名未成年子女，家境並不寬裕屬低收入戶，因經濟因素家裡沒有任何交通工具，兆基得知之後即到府服務載著這名媽媽看屋，申請過程中有需要交通協助，兆基都十分熱心，終於讓這名單親媽媽找到心儀的物件，順利跟孩子入住。

市府說，社會住宅不僅是政府協助弱勢者及年輕人居住安穩的具體行動，也是進步的象徵，基隆市相對其他縣市，將保障弱勢戶比例提高至6成，更透過設立便民平台，委託顧問公司媒合在地房東，並提供包租代管、房屋稅、地價稅及綜所稅等優惠，他指出，市府將持續向中央爭取租金補貼，讓更多租屋族受惠。

都發處住都科長宋豐荃指出，基隆有2萬間空屋，包租代管計畫將可提高空屋使用率，市府預計開辦1年內達成目標戶數600戶，一般戶房客只要年滿20歲，且具中華民國國民身分，在基隆市設有戶籍或有就學、就業等居住需求，而家庭成員於基隆沒有房子，就可以申請最低8折的優惠補助。

(中時 )