為吸引遊客到台南旅遊使用3倍券，虎頭埤風景區推出多項優惠。（虎頭埤風景區提供／劉秀芬台南傳真）

為吸引遊客到台南旅遊使用3倍券，虎頭埤風景區推出多項優惠。（虎頭埤風景區提供／劉秀芬台南傳真）

振興券3倍券15日起開始發放使用，為吸引遊客到台南旅遊使用3倍券，台南市新化虎頭埤風景區推出一連串優惠，不僅入園有折扣，8月底前憑券露營送雙人腳踏船兌換券，非露營遊客憑振券踩天鵝船。

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，台南從暑假開始展開一波一波的活動，並推出台南入住合法旅宿就送「台南好康券」上百樣以上的優惠，使用振興券消費加碼回饋抽房子、汽車、總統套房、現金。

有南後花園之稱的虎頭埤風景區，也有推出園區的振興方案，即日起至8月底，憑振興券入園，4人以內每車只要200元振興券（原價360元），折數近5折相當超值，除此之外使用台灣pay掃碼付費也同享優惠。

此外，8月底期間憑振興券露營之遊客，每帳加贈雙人腳踏船兌換券1張，讓遊客以優惠價踩船體驗湖面風光。非露營遊客也可以憑200元振興券以超優惠價格踩天鵝船（原價每小時200元）買一送一，大小朋友一起踩天鵝船同歡。

虎頭埤風景區備有烤肉區、釣魚區、露營區一應俱全，是許多遊客露營的好選擇，近來是橄欖花開季節，風景區鄰近的礁坑社區合作，7月26日、8月9日於園區內雨豆樹下展售在地橄欖特產，凡憑入園門票發票即可免費兌換橄欖酵素飲或橄心醋，每日限量400份，送完為止。

(中時 )