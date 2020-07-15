勞動部為擴大辦理第50屆全國技能競賽，15日在桃園舉行全國技能競賽會旗傳遞啟動儀式，勞動部長許銘春（右四）和桃園市副市長高安邦（右三）為選手加油打氣。（蔡依珍攝）

勞動部為擴大辦理第50屆全國技能競賽，15日在桃園舉行全國技能競賽會旗傳遞啟動儀式，勞動部長許銘春（後排中）為選手加油打氣。（蔡依珍攝）

勞動部為擴大辦理第50屆全國技能競賽，15日在桃園舉行全國技能競賽會旗傳遞啟動儀式，勞動部長許銘春和桃園市副市長高安邦特別和選手擊掌打氣。（蔡依珍攝）

第50屆全國技能競賽將於9月登場，勞動部15日起舉辦會旗傳遞巡迴，首場抵達桃園，為全國技能競賽揭開序幕，勞動部長許銘春說去年親自率團遠征俄羅斯奪得世界第三佳績，期許大家成為下一個金牌國手，明年上海戰為國爭光。

許銘春說，勞動部長期投入資源協助青年職業訓練，每年重頭戲是舉辦全國技能競賽，歷年來訓練出很多國手，去年更親自率團參加俄羅斯喀山舉辦的第45屆國際技能競賽，獲得團隊成績世界第3的榮耀，向世界展現了台灣強勁的技術實力。

許銘春說，今年全國技能競賽剛好是第50屆、也是加入國際技能組織（WorldSkills International）50周年，擴大規模比照國際賽，移師台北南港展覽館2館在9月17日至9月21日盛大舉行，預計青年組（22歲以下）共52職類、青少年（13歲至15歲）共13個職類，將近1000名選手參賽。

許銘春說，脫穎而出的46職類51名國手將代表國家參加明年9月上海登場的第46屆國際技能競賽，與來自超過60國家技優選手切磋競技，她期勉參賽選手以「絕對的專注、絕對的信心」，全力展現技能，爭取佳績。

育達高中觀光事業科三年級的李姿潁，外表亮眼，在今年新增的「旅館接待」職類摘下北區賽金牌，笑言自小愛聽英文歌，把興趣培養成專長，再透過不斷苦練英文對話、每天早上7點半練到下午4點半，終拿下佳績，代表北區進軍全國賽，未來想當專業空姐服務顧客、環遊世界，昨也代表桃竹苗掌旗、超吸睛。

(中時 )