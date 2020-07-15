國立海洋科技博物館於107年獲得「第六屆國家環境教育獎機關組特優」，同時也是環境教育的學習場域，環境學習涵蓋有「陸」、「海」、「空」之多樣性生態資源。一般人到海科館對於「海」的資源，學習與探索並不陌生，走訪海科館6條步道，沿途中不乏許多珍貴的植物和生物之「陸」上資源。而長久以來許多愛鳥人士，均知海科館週邊也是賞鳥的好地方。海科館近期特別為此規劃完成了「區探賞(觀)鳥區」，讓依時令造訪八斗子的鳥類可以透過依鳥的特性與棲息的環境所建置的「森之綠」、「青之川」、「里之采」、「海之藍」之圖文解說牌示，提供民眾更多認識與能愛惜這群依不同季節來八斗子報到的空中好朋友。

海科館在基隆市野鳥學會常務理事陳沈錦豐及長久致力於環境教育推廣暨八斗子在地鳥類觀察家方雅芳之協助下，於近期進行了海科館基地西側賞(觀)鳥的建置計畫。「區探賞(觀)鳥區」位於區域探索館戶外空間及調和溪鄰近八斗子漁港排洪道之周邊區域，以解說牌協助導覽及方便民眾認識這群來自空中的鳥朋友們，海科館表示，調和溪口周邊曾記錄到超過30種以上的鳥類，民眾可實地欣賞於八斗子棲息的各種鳥類，包含飛行、跳躍、覓食、爭鬥、繁殖等生態行為。

海科館進一步指出，海科館開館前即著手調查周邊生態資源及結合基隆市野鳥學會與在地觀察家之資料顯示，位於臺灣東北方的八斗子，地處候鳥遷徙路線上，歷年來，總共紀錄到90種以上的鳥類。其中保育類就有15種，如第 I級瀕臨絕種野生動物是遊隼及黑面琵鷺，第 II 級珍貴稀有野生動物有黑鳶、蛇鵰、魚鷹等11種，而第III級其他應予保育之野生動物則有紅尾伯勞和臺灣藍鵲。

賞鳥的同時，海科館也提醒民眾保持適度距離遠觀、以不干擾為前提，可透過生態解說之牌示體驗多元學習及與鳥兒來場可遇不可求之相會。而海科館亦屬環境教育的學習場域，在規劃賞鳥區的同時，也串連區域環境的資源，預計明年第二季將辦理「臺灣北部海濱鳥類特展」，並以特展結合戶外環境的走讀、賞鳥之巡禮等方式，了解與珍惜生態資源，將同時讓民眾具有多元參觀和由生活中學習的機會。

(中時 )