Amber Heard needs a laxative pic.twitter.com/Th353EVvhi — Sienna (@winonasrider) July 14, 2020

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚官司打了4年還沒落幕，互控對方家暴的兩人，繼上週於英國倫敦高等法院對簿公堂後，現在案情又有了新進展！強尼戴普控訴在某次爭吵後，安柏赫德竟惡劣地在床上大便，此事也成為他決定離婚的導火線，近日更乾脆公開對方「拉屎鐵證」，要安柏赫德別再說謊了！

強尼戴普本月14號再上法院展開絕地大反擊，公開壓垮他婚姻最後一根稻草的安柏赫德超噁拉屎照，指這張照片是家中女傭Hilda Vargas所拍下的。Hilda回憶當時情景，稱自己一掀開床單後看到一堆排泄物，而這些明顯是來自人類而非動物的，因此決定拍照讓強尼戴普知道這件事。

早前強尼戴普控訴前妻在床上拉屎，成為離婚導火線，但安柏赫德始終否認到底，指床上排泄物是屬於家中寵物的。如今強尼戴普公開照片證據，安柏赫德也不是省油的燈，改口那些是強尼戴普拉的。

(中時電子報)