原PO形容自己領三倍券就是「等10分鐘，領到了小白單然後櫃檯刷不過，過了15分鐘又再排一次ibon」。（摘自PTT）

振興三倍券今（15日）開放民眾領取，一大早就有不少民眾湧入超商、郵局，可是馬上也傳出有機台大當機的情形，招致不少抱怨。有網友更指出，自己到超商領三倍券的慘況，一個人領下來將近要15分鐘，讓他操作到差點崩潰。不少網友更嗆聲：唐鳳出來負責！

原PO在PTT上表示，今天去超商領三倍券時「真的蠻北爛的」，前面大概排了3個人，但每個人都花了差不多10到15分鐘。等到自己操作時，原PO說「就不斷的點3倍卷按鈕，然後看它顯示流量管制的20秒之後再試，大概要點個7到8次才會進入畫面。」此外，插入健保卡也顯示無法讀取，只能不斷重複。

後來，原PO索性改成直接輸入簡訊序號，沒想到拿到了小白單後，到櫃台掃條碼時又是一次流量管制。原PO無奈說「掃條碼三次都說沒有過，然後一張小白單只有15分鐘去櫃檯領取，所以又要再排一次ibon」。

於是，原PO形容自己領三倍券就是「等10分鐘，領到了小白單然後櫃檯刷不過，過了15分鐘又再排一次ibon，讚讚」。

原PO表示「就不斷的點3倍卷按鈕，然後看它顯示流量管制的20秒之後再試，大概要點個7到8次才會進入畫面。（PTT）

貼文一出，不少網友表示「感謝壓力測試」、「自己要去幫人家壓力測試」、「為什麼要擠在現在呢？網路是有頻寬的你知道嗎」、「為何要選在人多的時間領？」建議最好下個月再領「當個聰明的領券人」。

不過也有人心有同感坦言「等待時間真的很靠北...一個人都不只拿一張了」、「去叫唐鳳增加網路頻寬就好了啊」、「唐鳳人呢？」、「 唐鳳要出來負責了嗎！」

(中時電子報)