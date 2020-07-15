美國近日一反過去4年來對國際法庭南海案仲裁結果不表態的立場，公開聲明中國大陸對南海的主權聲索「完全不合法」。分析人士認為，美國突然改變立場是因為大陸近2年在南海的行為讓美國已「退無可退」，而美國南海立場改變，必定在短期內使美中在亞太地區衝突的風險快速增加。

據《美國之音》報導，美國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）說，美國已經無法在南海問題上保持中立的立場。「我們不能在這些海事問題上繼續保持中立……尤其是（中國的）鑽井平台在越南和馬來西亞的水域出現的時候。」

史達偉在美智庫戰略與國際研究中心(CSIS)的南海問題研討會上說，大陸利用全世界抗擊新冠疫情的時期，在南海強力推行「強權即公理」，努力破壞其他南海國家的主權，並剝奪它們獲得其近海資源的權利，這是以威嚇與脅迫來代替國際法。

CSIS亞洲海事透明項目主任波林（Gregory B. Poling）認為，在南海問題上，美國已經到了幾乎沒有退路的時候了。他回覆《美國之音》的電子郵件中說：「我認為美國沒有退路有2個原因：過去兩年中大陸對漁業、石油和天然氣以及其他合法使用海洋的騷擾變得愈加明顯；在不久的將來，若未經中國允許，東南亞其他國家在海上行使權利將有極大的危險。」

美智庫蘭德公司國際防務問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）指出，美國立場的改變與美國自2017年以來將中國大陸視為「戰略競爭者」以及「最大威脅」的立場一致，這與日漸惡化的美中關係有關。美國的表態有可能加劇業已緊張的南海局勢，並增加美中在南海發生衝突的風險，這將加劇潛在的危機。」

一周前美中同時在南海進行軍事演習，雙方都指責對方破壞南海穩定。麻省理工學院的政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）說，美國改變立場會不會造成更大的風險，取決於美國近幾周或幾個月是否採取實際行動作來強化這項聲明。

傅泰林認為，美國此番表態實質上與美國在南海的一貫立場並沒有太多的差異，只是語調上有很大的不同。美方從未接受中方在南海擁有主權的立場，也反對大陸在南海的擴張。

波林認為，如果美國希望獲得國際支持，並向北京施加壓力，以迫使其接受折衷方案的話，這次宣佈是有效的第一步。美國立場的改變短期內會加劇緊張局勢，包括大陸可能會對其他聲索國的漁業與勘探活動施壓，但長期來看，可能會使大陸有所收斂。

(中時電子報)