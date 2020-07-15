由9位基隆青年共同發起，包含設計、活動、經紀、3C、食品、資訊等不同領域的創業者，經歷三個月時間的籌備與協調，基隆首家共同工作空間「SEK基隆創業者空間」於7月15日正式開幕。

位於基隆市中心、鄰近基隆市政府的SEK基隆創業者空間，以社會公益計畫的形式創立，空間與辦公設備由華聯國際股份有限公司贊助，初期營運以共同發起人們無償勞動支援，以及來自各個領域工作者的專業技術支持經營，現在已有多達20組創業團隊進駐。

在今日的開幕活動中，共有來自基隆各地60多位青年共襄盛舉，一同舉杯慶祝基隆第一個工作共享辦公室的成立，並期許在未來的經營中，這裡能持續匯集更多基隆青年創業者的熱情與活動，為基隆創造更多機會與改變。

基隆近年來人口不斷外流，以青年人口為最大宗，其中不乏懷抱理想與熱情的青年創業者，前往台北尋找更豐沛的資源與市場；在台北的創業過程中，看到了種類繁多的共同工作空間、新創產業共同辦公室，透過資源的分享大大降低了創業初期的門檻，也能藉著創業者們彼此的交流，激盪出更多靈感的火花，不禁思索，如果將共同工作空間的概念引進基隆，是否能為在地的創業者們降低創業的門檻，增加創業的成功機會。

SEK基隆創業者空間的成立，是為了讓基隆青年創業圈有一個能展現自我、交流互動並創造利益互換的平台，因此在空間的規劃上，採用開放式的工作環境，並呈現彷彿咖啡廳的氛圍，並規劃多個不同風格的共用座位區，讓創業者在工作過程中增加更多交流機會。

不僅是空間與資源的提供，SEK基隆創業者空間也將定期舉辦創業交流、講座、分享會等活動，將在地青年的活力凝聚起來，並於日後規劃一系列對社會大眾開放之活動，期許能為基隆在地帶來更多的資源與交流機會，提升在地創業風氣與活力。

做為基隆地區首個針對創業者的共同工作空間，基隆創業者空間將致力於推動基隆在地創業風氣的提升，並能引進外界資源，增加青年創業、就業及轉業的機會，在協助這些創業者的同時，也為基隆創造未來。

(中時 )