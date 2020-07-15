【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》日前迎接15周年【新復古】主題改版，以「8bit像素風格」打造系列活動，並推出新職業預先創角，引起廣大玩家熱烈迴響。今(15)日全新職業亥雷普劍士「阿戴爾」正式上線，官方同步推出【阿戴爾支援活動】完成指定等級可取得「誓言之火稱號交換券」、「超級大師服裝箱」、「艾因近衛騎士團寶箱」等十大虛寶；即刻登入可領取首次推出的「極限衝浪騎寵」及「經驗值2倍券」。此外，感謝台港澳玩家陪伴《新楓之谷》15周年的時光，特別攜手全方位創作歌手「陳零九」親自操刀、打造紀念歌曲「楓在」獻給所有玩家們！MV將搶先於《新楓之谷》官方YouTube及粉專釋出，力邀全體玩家感受創新音樂與經典遊戲交織的熱血與感動！

【楓在】新楓之谷 15週年我們一直都在 feat. 陳零九

睽違四年！全新職業「阿戴爾」7月15日上線、完成指定等級送十大虛寶！

《新楓之谷》全新職業亥雷普劍士「阿戴爾」今(15)日上線，「阿戴爾」可使用全新武器「調節器」召喚「乙太劍」為攻擊，具備高機動性、可在地圖靈活移動，以大範圍狩獵招式攻擊敵人；招牌技能為「乙太劍系統」，可於戰鬥中召喚多把「乙太劍」自動追蹤敵人，最高可一次召喚20把、打出30秒1000次的超高段數，幫助玩家快速升等並攻略強大BOSS！職業五轉後，可取得最強技能「無限」，以無數「乙太劍」構成空間、施放超高段數橫掃對手、造成高傷害，邀請玩家即刻體驗「阿戴爾」的強大戰力！

官方同步推出【阿戴爾支援活動】即日起至8月4日，完成指定等級可領取對應獎勵，Lv.30可取得「迷你噗鳴寵物組合包」*1、「30級裝備箱」*1、「選擇欄位8格擴充券」*3；Lv.100可取得「騎士的誓言稱號交換券」*1、「傳說的秘密箱子」*1；Lv.150可取得「限時露塔必思套組箱」*1、「阿戴爾傷害字型」*1；Lv.200可取得「誓言之火稱號交換券」*1、「超級大師服裝箱」*1、「艾因近衛騎士團寶箱」*1，多達十大虛寶獎勵、給予玩家強力支援、快速增強戰力！

《新楓之谷》全新職業亥雷普劍士「阿戴爾」（圖／遊戲橘子提供）

極限燃燒活動再度開跑、即刻登入免費領取全新「極限衝浪騎寵」！

歡慶新職業上線，官方同步推出【夏日登入送】及【極限燃燒】兩項活動，【夏日登入送】於即日起至7月21日，登入即可領取首次推出的「極限衝浪騎寵」及「經驗值2倍券」；【極限燃燒】於即日起至8月4日，一個帳號可創建一位角色成為「極限燃燒角色」，每提升一個等級、可額外再升等，並獲得各種等級提升的道具與裝備。

《新楓之谷》極限衝浪騎寵（圖／遊戲橘子提供）

攜手全方位創作歌手「陳零九」操刀、15周年紀念歌曲「楓在」MV釋出！

為感謝台港澳玩家一起迎接《新楓之谷》15周年盛事，官方特別攜手全方位創作歌手「陳零九」親自操刀、打造紀念歌曲「楓在」，以《新楓之谷》的主題曲旋律為創作基底，將七年級、八年級生的學生時期回憶，透過曲調與歌詞展現「楓葉飛舞之處，我亦生生不息」的能量，帶領玩家們一起找回最初的感動！

MV於7月15日在《新楓之谷》官方YouTube及粉專搶先釋出，由拍攝過茄子蛋「浪子回頭」及「浪流連」的製作團隊SPACEBAR進行MV製作拍攝、並由第21屆台北電影獎最佳男配角「林鶴軒」擔任主角，搭配《新楓之谷》真實玩家一同演繹「楓在」，將這首作品獻給所有玩家！

《新楓之谷》攜手全方位創作歌手「陳零九」打造紀念歌曲「楓在」（圖／遊戲橘子提供）

(科技)