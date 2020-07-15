印度1名17歲少女日前因被強暴進而懷孕，少女起初害怕家人知道選擇隱滿，然而隨著身體的害喜反應，家人察覺有異要求少女立即到醫院就診，得知少女已有身孕數個月的爸爸極為火大，並在當天趁著少女深夜熟睡時將她掐死。警方接獲通報，竟只針對死亡未出升胎兒進行DNA調查，並未將不明事理的爸爸逮捕歸案。

此名17歲少女在前去醫院撿查前，其實早已遭到男子強暴，因此她選擇隱忍不說，待自己的身體出現異狀，家人查覺有異要求她去醫院撿查出有身孕，她的爸爸憤怒到不行，並在當天晚上趁著女兒熟睡時，進房將她掐死，再對外宣布女兒突然暴斃身亡，自己已將她安葬。

警方調查指出，少女的懷孕是被強暴而來的，並非她自己不撿點，也在少女被爸爸殺害後，從被埋葬的墓園裡挖出，並針對少女肚子中未成長完全的胚胎進行DNA抽查，期盼盡快找出性侵少女的兇手。諷刺的是，沒有人責怪少女的爸爸不明事理就胡亂將親女兒殺死，警方也似乎不針對此事進行調查。

(中時電子報)