吹頭髮時總是先吹乾一側，才吹另一邊？常貼著頭髮吹？5種吹整頭髮的錯誤，你中了幾種？

吹風機是愛美人士做造型的好幫手，但如果使用不慎，卻也容易為髮絲帶來災難，枯黃、毛躁，甚至捲進吹風機造成頭髮燒焦。

因此，吹頭髮看似輕而易舉，實則有許多的學問，吹整得當，頭髮保養得好，人看起來年輕；吹整不當，頭髮焦黃易斷，人也跟著老了好幾歲。

以下幾種跟吹整頭髮有關的謬誤，只要注意避免，就能輕鬆擁有水噹噹的秀髮。

是的，吹風機的主要作用就是要把頭髮吹乾，不過剛洗完頭，滿頭溼答答、還在滴水的狀態下就直接吹頭髮，卻會使頭髮因為突然接觸吹風機的高熱而受損。

可以先用毛巾吸乾一些水份，使頭髮不那麼潮濕，再開始吹整，如此可以保護髮質，增加頭髮光澤。

不少人吹頭髮時，會將頭髮捲在梳子上，讓吹風機的吹嘴直接接觸髮絲，這種方式在髮型師做造型時格外普遍，但是約翰霍普金斯大學醫學院皮膚科教授蕾貝嘉卡辛（Rebecca Kazin）卻指出這樣的方法大錯特錯，如此會使頭髮，尤其是髮尾嚴重受損。

頭髮與吹風機最適當的間隔距離為30公分。

卡辛指出，有些人習慣先吹乾一側的頭髮，再換另一側，不過她認為，如此不只是吹乾頭髮，更會讓髮絲被烤焦。不時換邊吹整頭髮，讓頭髮有稍微冷卻的時間可能會比一口氣吹乾同一側，要好一點。

大部分的吹風機有冷風按鈕，這個小小、常被人忽略的按鈕其實有重要的用途：冷風有關閉頭髮角質層的作用。

卡辛說，冷風將角質層關上，頭髮的水份便得以鎖在髮絲內部，頭髮就不會乾枯、毛躁。

吹整頭髮時，如果覺得已經乾了80％，可將吹風機調到冷風模式，再繼續吹，可也避免頭髮過熱而乾枯，因此會比較滑順。

除了好好利用冷風按鈕外，美之道皮膚科診所院長邱品齊建議，吹風機的風溫最好能夠穩定維持在攝氏50～60度區間，一方面可以達到較佳的吹乾效率，另一方面對於頭髮及頭皮來說也會比較安全。

一些人捨不得投資在吹風機和梳子等吹整工具上，認為頭髮只要吹得乾、梳能開就好。不過，好的整髮工具如一把豬鬃製的梳子，卻能使髮絲光澤加倍，而梳子的梳齒如果是金屬製的，則對頭髮最差，因為金屬會吸熱，可能使頭髮過燙受損。

至於吹風機最好選擇較高瓦數的機種，以便能迅速的將頭髮吹乾，或選擇負離子吹風機也能使頭髮乾得比較快。縮短髮絲在熱風下吹拂的時間，也能使頭髮受到較少的損害。

邱品齊建議，將舊式、固定溫度的吹風機升級為可以控制溫度的較新款吹風機。一些傳統型的吹風機在打開後，「尤其開強風的時候，那根本就不是『吹頭髮』而是『烤頭髮』，髮表溫度超過100℃都是很有可能的，長期下來不但會損害頭髮與頭皮，使用時的風險也比較高，」他寫道。

多段式的吹風機對頭髮也比較友善，因為個人髮質不同，較粗硬的髮質可能需要較高的吹整溫度，而柔細髮質或許中等溫度就好。

儘管價格高昂的吹風機不一定最好，但如果為了省錢而購買廉價、劣質的吹整工具，或是吹風機老舊卻捨不得升級、更新，對頭髮的傷害可能就得不償失。

(中時電子報)