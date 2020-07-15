大陸14日晚間，旅遊業終於正式重啟，根據文化和旅遊部辦公廳發布的《關於推進旅遊企業擴大復工復業有關事項的通知》，各省（區、市）文化和旅遊行政部門在做好疫情防控工作的前提下，經當地省（區、市）黨委、政府同意後，可恢復旅行社及在線旅遊企業經營跨省（區、市）團隊旅遊及（機票＋酒店）業務。

此外，旅遊景區要繼續貫徹落實「限量、預約、錯峰」要求，但將接待遊客量由不得超過最大承載量的30％調至50％。

上海人民廣場攜程旅遊門市人員表示，「苦熬了4、5個月，看到跨省旅遊開放，我都激動哭了」，自從得到通知，市內電話、手機、微信幾乎就沒有停過。

在該消息發布後，攜程平台上度假、住宿、飛機航班等各個選項的搜索量迅速攀升，境內跟團遊、自由行瞬時搜索量相比開放前暴漲500％，境內遊客的暑假旅遊意願迅速被激發。另外，截至14日晚上9時，去哪兒網平台有關跟團遊產品搜索量較前一時間段增長4倍，海南海島遊、雲南民俗遊、華東遊成為搜索熱度最高的線路。

去哪兒網總裁勾志鵬表示，跟團遊解禁後，被壓抑的出遊需求將得到極大的釋放，在暑期的利好情況，旅遊業也將注入新的生機。

勾志鵬認為，在旅遊產品中，最複雜且影響最廣泛的商品種類就是跟團遊，跟團旅遊不僅涉及旅行社上下游供應商，也對機票、火車、飯店、景區具有直接的影響；他強調，此次跟團遊的逐步開放，標誌著大陸境內旅遊市場的全面「重啟」，景區、飯店、交通等旅遊產品也將在跟團遊的刺激下迎來新的一輪「回暖」，被壓抑了4個多月的出遊需求，將得到進一步的釋放。

(旺報 )