三倍券上路首日，不少民眾持著三倍券至夜市消費，但樹林興仁花園夜市許多攤商根本搞不清楚政策，自己都不確定到底要不要找零，衍生亂象。有攤商質疑，民眾拿著500元來買30元的飲料，470元現金一下就出去了，那他到底要準備多少零錢才夠用，憂心晚上8時就沒錢可找，到時可能連生意都做不下去。

樹林興仁花園夜市攤販普遍沒有額外準備零錢，認為遇到了再說，但沒想到才剛開市，就有民眾拿著500元來買數十元的小東西，攤商無奈高喊「到底要準備多少周轉金」。

麵店業者指出，因為找錢實在太過麻煩，他們已決定不找零，會請民眾至少消費到200元，或是送對方小菜；另有業者批，民眾來使用消費券不能不給他用，但面額最小就200元這麼大，難道要每天準備數千元的硬幣等著客人來「換現」嗎？

此次三倍券也造成一個夜市多種做法的亂象，有的攤商無奈準備零錢，有的店家堅持不找錢，讓民眾無所適從，消費前都還得先問一下店家對於三倍券的使用方式才購買餐點。

民眾陳小姐認為，政府訂定政策應該統一規範，否則急就章讓社會大眾自行決定，會造成許多混亂情形，今天還是平日，若等到周末，情形恐怕只會更糟。

(中時 )