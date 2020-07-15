兩岸長期以來在半導體、電子零組件產業內貿易及分工密切，經濟部國貿局指出，這一波疫情爆發後產生的遠距離需求，再加上中國大陸復工最早，這段期間持續對我積體電路、記憶體等電子零組件有需求，該等產品較上年同期成長25.9％，占上半年我國對中國大陸電子零組件總出口之54.88％。

特殊嚴重傳染性肺炎疫情帶動全球遠距電子產品需求，國貿局解釋，兩岸形成電子產業鏈，主要是因為中國大陸是全球重要電子產品組裝地，台灣是中國大陸電子零組件之主要供應來源之一，隨中國大陸成為世界組裝工廠，對我電子零組件需求呈現成長，觀察兩岸貿易主要產品多所重疊，顯示產業內貿易及分工密切。

國貿局指出，2020年上半年各月，除了1月因受疫情爆發及農曆春節影響，台灣對中國大陸出口皆呈現成長，主因5G、AI及高階科技產品發展，以及疫情發生衍生零接觸遠距需求，再加上我國並未因為疫情停工，充分供應市場需求，而中國大陸復工最早，並持續對我積體電路、記憶體等電子零組件有需求，所以電子零組件等產品較上年同期成長25.9％，已占我國上半年對陸總出口超過半數，也讓台灣近2至6月對中國大陸出口呈現持續成長。

雖然我對中國大陸出口持續成長，但美中貿易摩擦及疫情爆發，已使跨國企業加速規劃建立安全可靠之產業供應鏈，如美日韓等國企業已將部分供應鏈自中國大陸移至越、泰等新南向國家。我國多年來透過新南向政策積極深耕東南亞地區，顯示該政策方向正確，與國際觀點一致。全球供應鏈變化，近年來新南向國家亦加速因應，積極吸引外資及擴大當地製造業發展，為業者創造有利經商環境。

為因應各國因疫情採取之限制入出境措施，經濟部已加強數位貿易推廣及電子商務拓銷，如建置線上展覽、提供2萬元等值的數位行銷輔導、成立數位貿易學苑，加強培訓企業所需數位行銷與電商人才等措施協助廠商拓銷及布局全球，並將持續觀察疫情對貿易的影響，妥為因應。

(工商 )