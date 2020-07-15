縣府協助推出消費套餐組合，參加抽獎有機會獲得電視機大獎。（羅亦晽攝）

東大門夜市有9成攤商都參加消費券套餐活動，一起行銷。（羅亦晽攝）

東大門夜市9成以上攤家都接受振興三倍券，不過今天非假日，夜市人潮並不多，大部分都先直接使用現金消費，也有遊客沒有預購三倍券，認為直接現金消費比較方便。縣府協助推出東大門夜市套餐組合，可抽50吋電視，每月抽1台，預計送出大獎6台，盼再搶一波消費潮。

東大門福町夜市主委黃家明說，各攤販最擔心的狀況還是找零問題，對販賣面額較小的攤販來說，要先墊錢，攤販比較不放心；加上未來三倍券兌換成現金也是個問題，不知道銀行有沒有人力可因應攤商兌換現金的部分，因為大部分都是服務業，比較沒有時間在銀行等待兌換的時間，希望能協助業者加快兌換工作。

多數攤販表示不找零，東大門販賣牛排攤販表示，接受三倍券，但不找零，因要自行吸收額外稅金，到晚間7點，尚未有客人使用。遊戲攤家表示也收三倍券，一樣不找零，因為目前尚未收到三倍券，所以沒有看到任何亂象，但「計畫趕不上變化」，未來會再順應民眾狀況調整收費模式。

經濟部公布各縣市「升級」加碼好康優惠，花蓮縣也配合三倍券，推出東大門夜市套餐組合，1張200元券最高可吃300元，民眾持券至6大商圈單筆消費滿200元，還可抽50吋電視，每月抽1台，預計送出大獎6台。

東大門夜市原住民一條街主委吳國民說，因應三倍券紙本面額，夜市攤商合作聯盟，推出套餐組合，除提高民眾購買意願，還能吃到多樣特色小吃，如200元面額可購買到價值250元的套餐。縣府協助印製抽獎券，投入摸彩箱，可參加抽電視。

為刺激花蓮國旅市場，鼓勵民眾多使用三倍券，縣府推出憑券單筆消費滿200元，可抽50吋電視活動，適用範圍鎖定北區立案商圈，包括東大門夜市、花蓮市形象商圈、舊鐵道景觀商圈、百年老街商圈、明義商圈及石藝大街等6處。

(中時 )