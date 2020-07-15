中市烏日區公所15日邀請明道中學高職部美工科同學，為公所鐵皮圍籬彩繪，明道花園城美食等躍上鐵皮圍牆，展現新生命。（烏日區公所／黃國峰台中傳真）

為嚴肅的公廳舍，增添活潑氣息，中市烏日區公所與明道中學高職部美工科老師及學生，15日在公所後圍籬，進行「愛烏及烏，彩繪烏日」美化圍籬活動，在明道同學齊心創作下，終於讓冰冷的鐵皮圍籬增添不少在地特色與溫度。

明道中學每一班45位同學，就在暑假的第一天，以台中購物節（好吃、好玩、好住等五好）為主題，並融入烏日在地特色等元素，發揮創意，為烏日區公所後方停車場周邊圍籬增添美圖。

中市烏日區公所15日邀請明道中學高職部美工科同學，為公所鐵皮圍籬彩繪，聚奎居、成功嶺等躍上鐵皮圍牆，展現新生命。（烏日區公所／黃國峰台中傳真）

中市烏日區公所15日邀請明道中學高職部美工科同學，為公所鐵皮圍籬彩繪，成功嶺等躍上鐵皮圍牆，展現新生命。（烏日區公所／黃國峰台中傳真）

不料，接近中午時突然一場大雨來攪局，部分區域沒有遮雨棚保護，剛上的水泥漆畫差點泡湯，幸好緊急蓋上帆布保護，不過等雨停，地上也積了點水，部分同學們打赤腳繼續作畫，有的則是套上塑膠袋，也算苦中作樂，直至下午5點高鐵、捷運、台鐵、成功嶺、烏日大橋、聚奎居、明道花園城美食等終於躍上鐵皮圍牆，展現新生命。

中市烏日區公所15日邀請明道中學高職部美工科同學，為公所鐵皮圍籬彩繪，中午突然下起大雨，造成積水，同學們脫下鞋子，繼續作畫。（黃國峰攝）

烏日區區長陳嘉榮表示，盼能透過寓教於樂方式，讓孩子們學習當地人文特色及認識居住環境，更藉由城市美學，融入烏日特色，改善市容景觀並行銷在地文化，進而營造溫馨的城市生活。此外，隨著疫情趨緩，在啟動防疫新生活之時，歡迎民眾來臺中購物節消費抽大獎，也能順遊烏日各特色景點，體驗人文之美。

(中時 )