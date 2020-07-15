財政部指出，第18屆「民間參與公共建設金擘獎」自今年5月4日受理申請，歷經1個月徵件，評選出22件入圍促參案件，預計11月13日舉行頒獎典禮。

今年「民間經營團隊獎」入圍案件有9件，包括鳳山溪再生水廠及羅東污水下水道系統，有效處理污水，促進資源永續利用；澎湖縣篤行十村等，提供民眾優質公共服務；另有南港車站商場、高雄港洲際貨櫃中心及觀霧山莊等案，提供便利之運輸相關服務及提升整體旅遊品質。

而「政府機關團隊獎」及「顧問機構團隊獎」參選團隊合計有13件，包括鳳山溪再生水廠、國道3號清水服務區、淡水河畔高灘地臨時停車場、台南市智慧路邊停車計費系統及宜蘭縣員山公園溫泉會館等案。其中鳳山溪再生水廠案就民間經營團隊、顧問機構團隊獎項均入圍。

另外還有羅東污水下水道系統、南港車站商場及觀霧山莊案則報名參選民間經營及政府機關團隊獎項；台南市智慧路邊停車計費系統及高雄國際青年會館案也同步入圍政府機關及顧問機構團隊獎項，充分展現PPP（公私協力夥伴關係）精神，共同為提供優質公共服務努力。

(工商 )