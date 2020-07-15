新冠疫情年初爆發迄今，國內銀行高階主管層終得稍稍解開深鎖眉頭。台灣金融研訓院今（15）日公布2020年6月BEI（銀行高階主管指數）綜合及分項指數，出現三項指標同步站上代表榮枯值的50，重回今年2月、也就是疫情爆發初期的位置。

台灣金融研訓院金融研究所指出，6月指數表現非常關鍵，雖然離今年年初BEI三項指標60左右的高位，尚有一段距離，但可視為國內銀行高階主管對下半年市場及經營信心回溫的初步訊號。

2020年6月BEI-綜合指數編製結果為52.1，較5月指數44.8上升16.29％；兩個分項指標：BEI-經營指數為51.1，單月上升幅度15.61％；BEI-市場面指數為56.9，單月上升幅度更超過二成，達20.30％。

BEI調研團隊指出，BEI-綜合指數及BEI-經營指數，6月出現今年2月以來再度站上50之上，BEI-市場面指數則為自1月以來再度站上50之上，顯示銀行高階主管整體信心歷經3、4、5月最低迷的時期，看法逐漸轉為正向。

(工商 )