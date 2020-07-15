為推動台廠開發的新冠檢測試劑能前進國際，生技中心（DCB）今（15）日與安●生醫、大能唯及日本新鼎公司四方簽屬合作協議，成功搭起台日合作橋樑，除了前進日本市場外，未來也能聯手進軍國際市場。

DCB旗下生醫商品化中心表示，目前已選定由安●、台康與寶齡富錦三家公司聯盟開發的「寶安康VstripR COVID-19快篩試劑」打頭陣。該試劑將透過日本慶應義塾大學附屬醫院與日本醫科大學附屬醫院同步進行新冠病毒臨床檢體測試，待驗證通過，將盡速取得日本PMDA醫材認證許可，讓此快篩防疫產品可快速推進到日本市場。

生醫商品化中心表示，三月底正當疫情急速擴散全球，各國紛紛探詢快篩檢測試劑的供應以提高篩檢量來達到第一線檢疫的效果，該中心了解日方對於快篩檢測試劑提出的需求後，就技術指標、產品規格、產能以及取證的時效來積極尋找條件吻合的台灣快篩檢測試劑並進行資料整備工作，同時不斷地密切接洽日方進行產品效能評估。

由於台灣防疫有成造成檢體的缺乏，更進一步協調日方加入日本醫學中心參與快篩檢測試劑效能驗證，建立台日雙邊臨床試驗合作加速平台，終讓台產的「快篩檢測試劑」能在日方的選商中獲選，取得進入日本市場的門票。

DCB吳忠勳執行長表示，台、日防疫產品臨床試驗合作、PMDA醫材取證模式，將開啟台灣防疫產品、檢驗試劑拓銷至日本及各國市場的先河，同時深化並推展台灣與日本商務合作的經驗與實質關係。

生醫商品化中心主任王麗茹指出，這項台日合作案只是一個開端，未來不僅是寶安康快篩產品受惠，此「台日模式」可以再複製，目前團隊正循此台日合作模式與其他國家積極洽談，希望替台灣的防疫產品搭起更多海外市場和新商機，讓各國看見台灣除了在公共衛生、醫療技術的一流水準外，台灣生醫產業的研發實力同樣可以驚豔國際。

(工商 )