【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》將於明(16)日展開【艾爾搜查隊成長支援活動】，共有四種活動內容、分成四波時間：【第一週＆第三週】、【第二週＆第四週】、【週末加碼】、【週末狂熱】，極速燃燒直接衝滿等、直接取得角色全套高級精裝，並送出多樣豐富虛寶獎勵、超誠意迎接冒險者加入「艾里奧斯」世界！此外，官方搶先預告將在8月份迎接暑假大改版，敬請把握快速衝等活動，準備展開全新冒險篇章！

新手冒險者召集令、極速燃燒直衝滿等！再送全套高級裝備！

《艾爾之光》於7月16日展開【艾爾搜查隊成長支援活動】，將依照不同時間及內容分為：【第一週＆第三週】、【第二週＆第四週】、【週末加碼】、【週末狂熱】，完成創建角色即可展開全角色快速衝等、取得全套高級裝備！週六限定活動免費取得豐富虛寶獎勵，週日限定全天狂熱、經驗值2倍放送！詳情請鎖定官方網站及粉專相關消息。

《艾爾之光》即刻加入取得角色全套高級精裝（圖／遊戲橘子提供）

※第一週＆第三週

於活動時間創建角色，即可跟隨活動指引快速清除任務副本，體驗短時間直衝滿等的快感，並且送出超豐富的各項支援虛寶獎勵，完成任務後，即可取得角色全套高級精裝：「(阿利爾)+9默示錄Type-Void武器箱」*1、「(阿利爾) +9艾利亞諾德防具箱」*1、「(科保)沙漠之星時裝全套箱(30天)」*1等；第一週時間為2020年7月16日至7月23日，第三週為2020年7月30日至8月6日，各波段帳號限定創建角色一次。

※第二週＆第四週

於活動時間上線累計連線達98分鐘，可取得「(科保)艾爾搜查隊成長支援賢者卷軸」*98，使用一張卷軸可升一等角色等級，並可額外使用70張，獲得高級裝備「合用的名譽戰鬥兵的防具箱」*1、「(露莉爾)+9秘密副本武器箱」*1；清除指定副本達指定次數，可分別取得不同獎勵，依序為：「(露莉爾)濃縮恢復藥水」*200、「(露莉爾) +9默示錄Type-Void武器箱」*1、「(露莉爾) +9艾利亞諾德防具箱」*1、「(科保)艾爾搜查隊信物」*1；第一週時間為2020年7月23日至7月30日，第四週為2020年8月6日至8月13日。

※週末加碼

於7月18日、7月25日、8月1日、8月8日，累積連線達60分鐘，可取得「(科保)艾爾搜查隊信物」*1，可重複累計數量並換取其他獎勵：1個換取「紅豆冰」*30、2個換取「虹霓珠」*50及「(露莉爾)賢者的魔法石」*50、4個換取「(露莉爾)3轉轉職券」*1

※週末狂熱

於7月19日、7月26日、8月2日、8月9日，全天經驗值2倍放送，以及副本限定的+11武器加成效果。

(科技)