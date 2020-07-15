雲林縣麥寮鄉台塑六輕廠區塑化公司煉油二廠今(15)日早上9時左右發生異常爆炸起火，據想與濃煙嚇壞附近民眾，環保署空保處表示本次煉油廠失火因為沒有化學物質燃燒，因此不屬於化學災害。

空保處副處長徐淑芷表示，由於事故發生期間之風向為西南風早上9時至10時六輕下風處的大城測站測得懸浮微粒(PM10)濃度飆升到橘色警示的227.5微克／立方公尺，隨即在11時已降至平時監測之濃度範圍30微克／立方米左右。

徐淑芷指出，影響大城空品測站的原因有一部份是因為西南風導致河川揚塵與本土污染所致，而六輕空品變差主因是粒狀污染物濃度較高，隨後即恢復空品正常值，本次煉油廠失火所幸沒有化學物質燃燒，因此不屬於化學災害，只是工廠失火。

徐淑芷說，雖然在失火後一個小時內麥寮測站和彰化縣大城測站瞬間空品有飆高，但其餘一般性空氣污染物和有機光化前趨物之逐時濃度，並未發生有特定監測物種異常高值之情形，民眾可放心。

(中時 )