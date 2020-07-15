教育部今天晚間表示，經經中央流行疫情指揮中心同意，將自7月22日起開放低風險與中低風險國家共19國109學年第1學期境外學位新生來台。

教育部依據6月17日及7月8日指揮中心同意之境外生返台就學原則及標準作業程序，已陸續開放18個低風險及中低風險國家／地區之在學境外學位生入境。

到今天為止，教育部已同意65校342名境外生申請入境名冊，但僅284名學生入境返台，並於防疫旅館進行居家檢疫。

教育部說，在兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」的前提下，並配合指揮中心於今天公布之感染風險級別，增加緬甸為低感染風險國，預計自7月22日起開放19個低風險及中低風險國家／地區(越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡、緬甸)來台。

根據教育部統計，原本應該有2.6萬個境外舊生及1.6萬個新生共4.2萬人入境，但到目前為止僅進來不到300個舊生，實在太少。在經過疫情中心同意下，教育部決定開放19國境外新生來台，他們不一定要住防疫旅館，而可在大學宿舍隔離14天，檢疫費用大減，可望加速境外生返台。

(中時 )